Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan- Sivas'a gelen Mehmet A. idaresindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü, Veli Dutar idaresindeki 38 BJ 247 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine 112 sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücü ile aynı araçta bulunan Mehmet Dutar olay yerine hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdullah Akdağ (78) ve otobüste bulunan Gülhan (52) ile Şükran Polat (43) yaralandı. Yaralılar ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonrası Sivas-Ankara karayolunun geliş yönü bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.