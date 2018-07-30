Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Kaza, saat 21.15 sıralarında Gürün ilçesi D-300 karayolu Çamlıca köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 34 LYT 34 plakalı kamyonet H.D. idaresindeki 46 EL 939 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kamyonetin arkasında seyir halinde olan M.S. idaresindeki 58 EA 699 plakalı otomobilde kamyonete arkadan çarptı. Kaza esnasında karşı istikametten gelen S.D. idaresindeki 55 AAE 345 plakalı otomobil ise kazaya karışan araçlara çarpmamak için yoldan çıktı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada traktör sürücüyle birlikte traktörde ve kamyonette bulunan K.D.,Y.D., M.T.,H.Ö.,M.T.,G.T.,F.T.,A.U.,S.U. ile H.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.