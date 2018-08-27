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27 Ağustos 2018 10:05

Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Sivas’ta 3 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

27 Ağustos 2018 10:05


Kaza, saat 08.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada T.T. idaresindeki 58 TA 476 plakalı minibüs ile T.B. idaresindeki 58 TZ 860 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar park halinde bulunan 58 BV 734 minibüse çarptı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan M.T, C.D ve T.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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