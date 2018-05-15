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15 Mayıs 2018 16:06

Sivas’taki tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

Sivas’ta menfaatleri doğrultusunda planlı ve devamlı bir şekilde maddi olarak sıkıntı çeken şahıslara faiz eklemek suretiyle çek, senet karşılığı tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan 2’si tutuklandı.

Sivas’taki tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

15 Mayıs 2018 16:06


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; menfaatleri doğrultusunda planlı ve devamlı bir şekilde maddi olarak sıkıntı çeken şahıslara üzerine faiz eklemek suretiyle çek-senet karşılığı borç verdikleri ve zaman içerisinde kendilerine muhtaç ettikleri, mal varlıklarını değerinin altında elden çıkarmalarını sağlayarak veya el koymak suretiyle mağduriyetler yarattıkları tespit edilen ve bu suçu örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik olarak Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca şarjörü, 192 tabanca fişeği, 2 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 gram esrar maddesi, 42 senet, 105 çek, 25 tapu senedi, 100 kıymetli evrak ve 9 araç tescil belgesi ele geçirildi. Şüphelilerden 6’sı adli makamlarca serbest bırakılırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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