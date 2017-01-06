Sivas’tan Halepliler’e 6 TIR yardım gönderildi

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türk Kızılayı Sivas Şubesi ile Kredi Yurtlar Kurumu Sivas Müdürlüğü, mağdur olan Halepliler için yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında 6 TIR yardım malzemesi toplandı.

Toplanan yardımları Halep’e yollamak için Jandarma Binası önünde program düzenlendi. Düzenlenen programa Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar, KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Programda konuşan Vali Davut Gül, yapılan yardımların oradaki insanlar için bir umut olduğunu söyledi. Gül,"Bizim millet olarak birçok özelliğimiz var. En büyük özelliğimiz ise mazluma kimlik sormamak. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa hiçbir ayrım yapmadan ülke olarak ona mutlaka yardım ederiz. Dün başka milletlere başka ülkelere yardım ettik, bugün de Suriye’ye yardım ediyoruz. Sivas, sivil toplum kuruluşlarıyla hayırseverleriyle duyarsız kalmayarak pek çok kez yardımda bulundu. Yapılan yardımlar için herkese teşekkür ederim." dedi.

Sivas’ın yardım konusunda hiçbir zaman görevden kaçmadığının belirten Belediye Başkanı Sami Aydın ise,"Sivas oldukça duyarlı bir il. Bu nedenle hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Hemen hemen her hafta yardım TIR’ları gönderiliyor. Onlar bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz ve dindaşlarımız. Yapılan bu yardımların en azından ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türk Kızılay’ı Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar da Halep’te zulüm görenlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gerekli malzemelerin toplanması için uğraştıklarını ifade etti.

KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç ise mazlumların yardım çığlıklarına tepkisiz kalmanın insanlığa yakışmayacağını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından TIR’lar dualar eşliğinde Ankara’ya uğurlandı. Türkiye genelinde toplanan tüm yardımların Ankara’da birleştirilerek Halep’e gönderileceği öğrenildi.