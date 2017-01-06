Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 18:22

Sivas’tan Halepliler’e 6 TIR yardım gönderildi

Sivas’tan Halepliler’e 6 TIR yardım gönderildi

06 Ocak 2017 18:22

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türk Kızılayı Sivas Şubesi ile Kredi Yurtlar Kurumu Sivas Müdürlüğü, mağdur olan Halepliler için yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında 6 TIR yardım malzemesi toplandı.
Toplanan yardımları Halep’e yollamak için Jandarma Binası önünde program düzenlendi. Düzenlenen programa Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar, KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
Programda konuşan Vali Davut Gül, yapılan yardımların oradaki insanlar için bir umut olduğunu söyledi. Gül,"Bizim millet olarak birçok özelliğimiz var. En büyük özelliğimiz ise mazluma kimlik sormamak. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa hiçbir ayrım yapmadan ülke olarak ona mutlaka yardım ederiz. Dün başka milletlere başka ülkelere yardım ettik, bugün de Suriye’ye yardım ediyoruz. Sivas, sivil toplum kuruluşlarıyla hayırseverleriyle duyarsız kalmayarak pek çok kez yardımda bulundu. Yapılan yardımlar için herkese teşekkür ederim." dedi.
Sivas’ın yardım konusunda hiçbir zaman görevden kaçmadığının belirten Belediye Başkanı Sami Aydın ise,"Sivas oldukça duyarlı bir il. Bu nedenle hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Hemen hemen her hafta yardım TIR’ları gönderiliyor. Onlar bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz ve dindaşlarımız. Yapılan bu yardımların en azından ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Türk Kızılay’ı Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar da Halep’te zulüm görenlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gerekli malzemelerin toplanması için uğraştıklarını ifade etti.
KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç ise mazlumların yardım çığlıklarına tepkisiz kalmanın insanlığa yakışmayacağını kaydetti.
Yapılan konuşmaların ardından TIR’lar dualar eşliğinde Ankara’ya uğurlandı. Türkiye genelinde toplanan tüm yardımların Ankara’da birleştirilerek Halep’e gönderileceği öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Pazar
    Yoğun Kar Yağışı
    1°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç