Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 17:08

Sivas’tan Suriyeli çocuklara oyuncak yardımı

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğiyle toplanan 5 bin oyuncak Suriyeli çocuklara dağıtılmak üzere İdlib’e gönderildi.

Sivas’tan Suriyeli çocuklara oyuncak yardımı

18 Eylül 2017 17:08


Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği’nin iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 25 bin lira değerindeki 5 bin oyuncak, Suriye’nin İdlib bölgesindeki kamplarda yaşayan yetim çocuklara gönderildi. Toplanan oyuncakların gönderilmesi için Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Özbelsan A.Ş Genel Müdür Vekili Şaban Kaya ile Hayat Ağacı çalışanları ve dernek üyeleri katıldı.


Törende konuşan Başkan Aydın,"2015 yılından bugüne kadar Suriyeli mültecilere 21 tır yardımda bulunduk. Bu zaman zarfında orada belli bir iyileşme süreci başladı. Ancak kamplarda ciddi sayıda çocuk bulunuyor, bu nedenle bir kampanya başlatmıştık. Bir ay süren kampanya neticesinde beş bin oyuncak elde ettik ve bugün İdlib’e göndereceğiz. Türk milleti olarak her dönemde olduğu gibi Suriye’de de yardıma muhtaç insanlara yardım etmeye çalıştık. Orası biraz rahatladı derken İslam coğrafyası içerisinde başka bir bölgede yine sıkıntılar yaşandı. İnşallah İslam aleminde bu sıkıntılar son bulur. Amerika’dan sonra en çok dış yardım yapan ikinci ülkeyiz, gelir düzeyine bakıldığındaysa birinci sıradayız. Böyle bir ülkenin mensubu olduğum için gurur duyuyor, annelerin ve çocukların ağlamadığı bir dünya temenni ediyorum" dedi.


Başkan Aydın’ın konuşmasının ardından toplanan oyuncak taşıyan tır Suriye’ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç