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Soğuğa karşı sokakta yorganla dolaştılar

Sivas’ta soğuk havaların kendini gittikçe hissettirmesi üzerine gençler sokağa yorgan ve battaniye ile çıktı.

Sivas'ta soğuk havaların kendini gittikçe hissettirmesi üzerine gençler sokağa yorgan ve battaniye ile çıktı. O anlara ait yapılan paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi görürken, Belediye Başkanı Sami Aydın da gençlere çay davetinde bulundu.


Kentte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, önceki günden itibaren düşüş yaşadı. Dün gece kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derecelere kadar düştü. Soğuk havanın kendini iyiden iye hissettirmesinin ardından ise gençler soğuğa karşı battaniye ve yorganla önlem aldı. Atatürk Caddesi üzerinde, havanın soğumasıyla birlikte yorgan ve battaniyeye sarılarak dolaşan 3 gencin fotoğrafı paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.


Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak gençlere çay davetinde bulundu.

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