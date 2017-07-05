Soğuk algınlığı dendi, beyin kanaması çıktı

Edinilen bilgiye göre, Nazım Murat İçeli (35) şiddetli baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 23 Haziran tarihinde İçeli’ye soğuk algınlığı tanısı konularak ilaç yazıldı. İlaçlarını kullanan İçeli, şiddetli baş ağrısı bir türlü dinmeyince Özel Sivas Medicana Hastanesi’ne gitti. 30 Haziran tarihinde nöroloji doktoru tarafından yapılan incelemede İçeli’nin tehlikeli seviyede bir beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bir gün sonra İçeli aynı hastanede Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Gürelik tarafından ameliyat edildi. İçeli başarılı geçen ameliyat ile sağlığına kavuştu.

İçeli kendisine soğuk algınlığı tanısı konulduğunu belirterek, “Şiddetli bir baş ağrısı yaşadım. Hastaneye gittim. Soğuk algınlığı tanısı koydular. Aldığım ilaçlar ile ağrı geçmeyince bir hafta sonra buraya geldim. Tehlikeli bir beyin kanaması geçirdiğim söylenerek ameliyata alındım. Şimdi iyiyim. Ağrılarımdan kurtuldum” dedi.

Ölümle burun buruna yaşamış

İçeli’nin geçirdiği beyin kanamasının ölümcül olduğu ve bir hafta boyunca ölümle burun buruna yaşadığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçeli’nin ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, hastanın kendilerine hayatı tehlike altında geldiğini belirterek, “Hastam bana nöroloji doktorumuzun koyduğu teşhis ile geldi. Detaylı incelemelerden sonra tanıyı tam olarak ortaya koyduk. Ameliyat gerektiren önemli bir sorunu vardı. Ameliyat olup sağlığına kavuştu. Hastamız şiddetli baş ağrısı rahatsızlığı ile bir hafta içerisinde birkaç hastaneye gitmiş. Özetle hastamız bir beyan kanaması geçiriyordu. Bu beyin kanaması şikayetlerinin başlaması ile gerçekleşmiş. Haberci kanama dediğimiz çok ciddi bulguları olmayan, sadece baş ağrısı ile kendini belli ediliyor. Bu dönemde müdahale edilirse hastalar kurtuluyor. Ama dikkate alınmaz ve tekrar kanama durumunda ölümcül bir kanamaya dönüşebiliyor. Bizim hastamızda tespit ettiğimiz buydu. Hastamızın ciddi bir hayati tehlikesi vardı. Ameliyat da son derece riskli bir ameliyattı. Ancak şuan sağlığı çok iyi. Bugün kendisini taburcu edeceğiz” dedi.