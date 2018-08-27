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27 Ağustos 2018 14:36

Soğuk Çermik’te yeni tesisler hizmete girdi

Sivas’ın turizm potansiyeli noktasında en önemli merkezlerinden olan Soğuk Çermik’te belediye tarafından bir dizi yeni hizmet hayata geçirildi.

Soğuk Çermik’te yeni tesisler hizmete girdi

27 Ağustos 2018 14:36


Çalışmalar neticesinde; kaplıcaya yeni bir sosyal tesis, mini alışveriş merkezi ve idari bina kazandırıldı. Mevcut caminin genişletildiği alana ilave olarak 43 adet yeni çardak yapıldı. Çermikte yapılan yeni sondaj sonrası saniyede 15 litre kapasiteye sahip termal su bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın’a, AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci, İl Başkanı Hakan Aksu ve Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat eşlik etti.


Vatandaşların çermikte rahatça alışveriş yapabileceği marketi ziyaret eden heyet, daha sonra alanda oluşturulan sosyal tesisler, idari bina ve tadilat yapılan camiyi inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.




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