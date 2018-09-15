Sokak hayvanları için dükkan açtılar

Sivas'ta kiraladıkları evde yaklaşık 30 kedi besleyen evli çift, şimdide sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dükkan açtı. Açtıkları dükkanda çorap ve kadın kıyafeti gibi ürünler satan çift, elde ettikleri tüm geliri sokak hayvanları için harcıyor.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan emekli polis memuru Erdal Çakır ile eşi Zeliha Çakır, yaklaşık 30 kediyi beslemek için müstakil bir ev kiralamıştı. Kedilerinin bakımını üstlenen ve onlarla çocuğu gibi ilgilenen çift, hem kedilerin hem de diğer sokak hayvanların ihtiyaçlarının karşılamak için Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Terziler Çarşısı'nda bir dükkan kiraladı. Çift, kiraladıkları dükkanda; çorap ve iç çamaşırı satarak elde ettikleri tüm geliri sokak hayvanları için harcıyor.

Çift, dükkanın girişine de "Bu işletmeden elde edilen gelirin tamamı sokak hayvanlarını beslemek için kullanmaktadır" yazılı bir tabela astı. Yazıyı gören müşteriler çifti takdirle karşılarken sokak hayvanlarına katkıda bulunmak için dükkandan alışveriş yapıyor.

Sokakta besledikleri kedilerle birlikte 50-60 civarı kediye baktıklarını söyleyen Erdal Çakır, "Bunlarla birlikte 10-15 tane yavru kedimiz oldu. Bunların ihtiyaçlarını gidermek için eşimle birlikte böyle bir şey düşündük. Bu iş yerini faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Tam bir sermayemiz yok ama elimizden geldiğince mevcut imkanlarımızla bu iş yerimizi açtık. Buradan kazancımızın tamamını sokak hayvanları için harcayacağız. Özellikle kış ayların Sıcak Çermik dediğimiz bölgede eşimle birlikte köpeklerin aç olduğunu görüyoruz. Onların mamalarını ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu sene de kış gelmeden böyle bir birikim yapıp bu hayvanların bir kışı daha rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir işe giriştik" dedi.

"Vatandaşlardan destek bekliyoruz"

Sokak hayvanları için vatandaşlardan destek beklediklerini ifade eden Çakır, "Bu da bir sadakadır. Gelip kendi gözleriyle görüp denetleyebilirler. Hiç sıkıntımız yok. Sermayesini ben koydum ama gelirini hiçbir şekilde almıyorum. Eksik oldukça, ihtiyaç oldukça ben kendim tamamlıyorum. Bazen çorap almaya gelen oluyor bir çorap alacakken yazıyı gördüğü zaman bir çorap daha alıyor" şeklinde konuştu.