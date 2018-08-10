Sokak hayvanlarına 7,5 milyon liralık yeni yuva

2007 yılında yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi’nin yetersiz olması ve hayvanların daha sağlıklı bir ortamda barınması için Sivas Belediyesi Seyfebeli mevkinde yeni bir barınak inşa etti. 22 dönüm arazi üzerine 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilen merkezin yapımının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle açılışı yapıldı. Törene Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Semiha Ekinci, Habib Soluk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Burada sadece biz barınak oluşturmadık. Adeta bir yaşam alanı yaşam merkezi kurmak istedik. Bunu yaparken arkadaşlarıma gerekli talimatları verdim. Yurt dışına gidin araştırın dedim. Bu hayvanlar için bize emanet edilen bu canlılar için en uygun en konforlu yaşam alanını oluşturalım istedik. Sivas özellikle kış şartlarında eski 30’ları gören bir ildir. Elbette bu hayvanlar belli bir ısıya belli bir soğuğa dayanıklıdır ama onunda bir sınırı vardır. Bu anlayıştan yola çıkarak eski 15’in üzerine ısı düştüğü takdirde kışın bu hayvanlar zarar görmesin diye bütün kulübelerden alttan ısıtmalı sistemde bu projenin bir parçasıdır. Bir tane müstakil hayvan barınağımız vardır ayrıca bin 200 hayvanın gezinti alanı kullanabileceği alanımız mevcuttur. Bu hayvanların sağlık problemleri olduğu takdirde ameliyathaneleri, bakım merkezleri ve belli bir süre bunların steril ortamda iyileşmeleri için ayrılan alanlar vardır. Ayrıca şehirde hayvan besleyen ama gerektiği zaman şehir dışında çıkmak zorunda kaldığında hayvanını emanet edeceği yer bulan vatandaşlarımız içinde hayvan oteli adını verdiğimiz ayrı bir işletmemiz vardır" dedi.

Projenin toplam bedelinin 7,5 milyon lira olduğuna değinen Başkan Aydın, "Bunun belli bir kısmı yaklaşık 1,5 milyonu hibe şeklinde bakanlığımız tarafından karşılanmıştır" diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Aydın ve beraberindekiler Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Otel’inin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından katılımcılar tesisi gezdi.

Tesiste aralarında köpek, kedi ve ördeklerin de bulunduğu yaklaşık bin hayvana özenle bakılıyor. Hayvanların sıcak yaz aylarında bunalmamaları için yuvaların tümüne buharlı soğutma ve serinletme yapılırken sert geçen kış ayları içinse barınaklara alttan ısıtma yapıldı. Merkezde hayvan hastanesi, hayvan ambulansı, oyun parkurları ve doğal ortama uygun donatılar yer aldı. Hasta hayvanların tedavilerinin de yapılacağı yeni merkezde, dışarıdan getirilecek sahipli hayvanlar da ameliyat edilerek tedavi ve bakımları yapılabilecek. Merkezde kent dışına çıkarken evcil hayvanlarını yanlarında götüremeyen aileler için de hayvan oteli hizmeti verilecek.