Sokak kedilerine evlerini açtılar

Evlerinde 20’ye yakın kedi besleyen çift sokakta yaşayan kedilerin bakımıyla da yakından ilgileniyor.

Emekli polis memuru Erdal Çakır eşi Zeliha Çakır ile birlikte Aydın’da apartman dairesinde yaşadıkları sırada sokak kedilerinin bakımıyla ilgilenmeye başladı. Apartman dairesinde kedi bakmakta sıkıntı çeken çift daha sonra kedilere bakabilmek için Sivas’a annelerinden kalma müstakil eve taşındı. İki çocuk sahibi çift Sivas’a taşındıktan sonra sokakta buldukları sahipsiz kedileri evlerine almaya başladı. 20’ye yakın kediyle aynı evde yaşayan çift kedilerin bakımıyla yakından ilgileniyor. Kış şartlarında dışarı da yaşayan kedilerle de yakından ilgilenen çift kedilere aylık yaklaşık 500 lira harcıyor.

"Kedilerle aile olduk"

Eşiyle beraber yıllardır sokak hayvanlarına bakmayı çok sevdiğini belirten Erdal Çakır, evinde beslediği kedilerin 20 sokakta ilgilendiği kedilerin sayısının ise 40 olduğunu söyledi. Çakır, "Beslediğim kedilere günlük 7-8 kilo mama veriyorum. Maddi olarak mamaların masrafları aylık 500 lirayı buluyor. Yaptığımız özel kapı ile hepsi eve rahat rahat girip çıkıyorlar. Hiçbiri eve herhangi bir dışkı gibi bir şey yaptıkları yok. Önceleri bu kadar kedi ne gibi düşünceleri oluyordu ama şuan bizim kedileri sevdiğimizi bildikleri için kimse yadırgamamaya başladı. Evimize misafir geldiği zaman da kendileri dışarı çıkıyorlar ve evde kendilerinden başka misafir istemiyorlar. Kendi çocuklarımla beraber 20’yi geçen bir aile olduk" dedi.

"Ben bundan sonra kedilerden vazgeçemem"

Erdal Çakır’ın eşi Zeliha Çakır ise temizlik zorluğu olmasına kedilerden vazgeçemeyeceğini ifade ederek, "Eve giren kediler eve girip yemek yiyip içip daha sonra tekrar gidiyorlar. Daha önceden apartman dairesinde besliyorduk. Daha sonra bahçeli ev olunca rahatladım. Kumu ve diğer uğraşlar apartman dairesinde baya eziyetli oluyor. Şu anda tüy dökmelerinden başka bir sıkıntı yok. İki günde bir evimi süpürüyorum. Süpürmek temizlemek zorundayım çünkü ben bunlardan vazgeçemem bundan sonra vazgeçmem mümkün değil. Girecekler çıkacaklar rahat olacaklar yani. Kedi besleme merakı kızımdan başladı daha sonra bir iki derken yardıma muhtaç kedilere yardımcı olalım derken sayı çoğaldı. Beslediğimiz kedilerin hepsi yardıma muhtaç ve hastalıklı kedilerdi" şeklinde konuştu.