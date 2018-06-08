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08 Haziran 2018 17:52

Son günü bekledi

Sivas’ta Cumhuriyet Anadolu Lisesinde müzik öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Adem Kaptan öğrencilerine karnelerini verdikten sonra kaldığı pansiyonda kendisini asarak yaşamına son verdi.

Son günü bekledi

08 Haziran 2018 17:52


Olay, saat 16.00 sıralarında Ferhatbostan Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesinin pansiyonunda meydana geldi. Müzik öğretmeni Adem Kaptan bugün öğrencilerine karne dağıttıktan sonra kaldığı öğretmenlik yaptığı lisenin pansiyonuna geldi. Ailevi sorunlar yaşadığı ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen müzik öğretmeni pansiyonda iple kendisini su borusuna astı. Pansiyonda çalışan temizlik işçisi tarafından su borusuna asılı bulunan müzik öğretmeni için 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından öğretmenin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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