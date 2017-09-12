Sorgun’da yeşil fasulye festivali düzenlendi

Araplı Beldesi’nde düzenlenen festivale Belediye Başkanı Üzeyir Cansev, İstanbul Araplı Kasabası Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebuzer Bolat, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hilmi Özer, Türk Kızılay Etimesgut Şube Başkanı Erdal Yıldız, İmam Hatipler Platformu Genel Başkanı Zeynal Önal, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde konuşan dernek başkanı Ebuzer Bolat, Araplı’nın taze yeşil fasulye üretiminde Yozgat’ın ve Sorgun’un en güzel taze fasulyesinin bu bölgede yetiştiğini belirterek,"Bu festival sayesinde kasabamız dışında yaşayan bütün arkadaşlarımız ve dostlarımızla tekrar buluşma ve kaynaşma imkanı buluyoruz. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Araplı Belediye Başkanı Üzeyir Cansev ise,"Yıllardır kasabamızda yetişen taze yeşil fasulyeler artık bu bölgede bir marka haline geldi. Üreticilerimiz ürettikleri fasulyeleri gerek tarlada, gerekse pazarda çok rahat bir şekilde pazarlama imkanı buluyorlar. Özellikle ev hanımları kışlık yiyecek olarak dolaplarına koyacakları fasulyeleri mutlaka Araplı’nın fasulyesinin tercih ediyorlar. Bu bakımından kasabamızda yetişen fasulyelerimiz artık bu bölgenin vazgeçilmez bir damak tadı haline geldi. Ben bugün buraya gelen gerek kasaba dışında yaşayan vatandaşlarımıza, gerekse kasaba halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.