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20 Kasım 2017 16:16

Sosyal hizmet öğrencilere kabartma tablet dağıtıldı

Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine yönelik görme engelliler braille alfabesi kursu açıldı.

Sosyal hizmet öğrencilere kabartma tablet dağıtıldı

20 Kasım 2017 16:16

Öğrencilere kabartma yazılı tabletler dağıtıldı.


Sosyal Hizmet Bölümü’nden mezun olarak iş hayatına başlayacak olan öğrencilerin gelecekte bulundukları alanlarda görme engelli bireylerle daha sağlıklı iletişim kurmaları ve engelli kişilerin sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamaları amacıyla açılan kursa ilgi yoğun oldu. Sivas Belediyesi Engelliler Kültür Merkezi’nde düzenlenen kursun açılışında öğrencilere tablet ve kalemler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından dağıtıldı.


Törende konuşan Prof. Dr. Recep Toparlı,"Sivas Belediyesi, üniversite ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmaları devam ediyor. Öğrencilerin kurs için yeterli ekipmana sahip olmadığını gördük Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığından talepte bulunduk Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Halk Eğitim Müdürlüğüne kabartma yazı tabletleri tahsis edildi" dedi.


Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise,"Bu çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sivas’ta kurumlar arası işbirliği en üst noktada bunun gereği olarak Sivas Belediyesi, üniversitemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Halk Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği halinde Görme engelli kardeşlerimizin kursuna yardımcı olmak adına onların ihtiyacı ekipmanı Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetler Genel Müdürü Salih Ayhan ve Bakan Danışmanı İbrahim Yasak’ın girişimleriyle ilimize kazandırdık" ifadesini kullandı.


Konuşmaların ardından tabletler öğrencilere dağıtıldı.




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