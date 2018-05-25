Sözleşmeli ve kısa dönem erler yemin etti

Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası’nda 1998/2 tertip 1’inci kademe 28’inci dönem sözleşmeli ve 371’inci kısa dönem erler düzenlenen törenle yemin etti.

Kışlada 371’inci kısa dönem Mehmetçikler için düzenlenen yemin törenine Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, protokol mensupları ve asker aileleri katıldı. Törende eğitimlerini tamamlayan binlerce Mehmetçik silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Erlere ilk katılım ve başarı belgeleri ile Sivas’ta görev yapmış baba ve dedelerin belgeleri Vali Davut Gül tarafından verildi. Tören Vatan Marşı ve askeri geçiş ile sona erdi.