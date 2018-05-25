Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 13:01

Sözleşmeli ve kısa dönem erler yemin etti

Sivas’ta 5.

Sözleşmeli ve kısa dönem erler yemin etti

25 Mayıs 2018 13:01

Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası’nda 1998/2 tertip 1’inci kademe 28’inci dönem sözleşmeli ve 371’inci kısa dönem erler düzenlenen törenle yemin etti.


Kışlada 371’inci kısa dönem Mehmetçikler için düzenlenen yemin törenine Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, protokol mensupları ve asker aileleri katıldı. Törende eğitimlerini tamamlayan binlerce Mehmetçik silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.


Erlere ilk katılım ve başarı belgeleri ile Sivas’ta görev yapmış baba ve dedelerin belgeleri Vali Davut Gül tarafından verildi. Tören Vatan Marşı ve askeri geçiş ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç