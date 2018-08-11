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11 Ağustos 2018 20:27

Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 1.

Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

11 Ağustos 2018 20:27

haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Mert Hakan’ın sağ kanattan ortasında arka direkte Douglas’ın gelişine şutu kaleci Haydar’da kaldı.


10. dakikada Bobo’nun aşırttığı topla altıpas içerisinde buluşan Campos’un kafa ile müdahalesiyle top ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla ’VAR’ sistemiyle incelenen pozisyonda gol geçersiz sayıldı.


18. dakikada Robinho’nun pasında sol çaprazda topla buluşan Emre Kılınç’ın yerden ceza sahasına ortasında arka direkte müsait pozisyonda Kone’nin dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.


28. dakikada Robinho’nun ara pasında ceza sahasına giren Kone’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Haydar topu kornere gönderdi.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Uğur xx, Medjani xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, Mert Hakan x (İlker dk. 32 x), Emre Kılınç xx, Robinho xx, Kone xx


Yedekler: Ali Şaşal, Bjarsmyr, Erdoğan, Papp, Aydın, David Braz, Cyriac, Rochet


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Wanderson xx, Tzavellas xx, Welinton xx, Nsakala xx, Augusto xx, Sackey xx, Campos xx, Efecan xx, Villafanez xx, Bobo x


Yedekler: Ufuk, Maniatis, Emre Akbaba, Kaan, Hasan, Barış, Emre Güral, Taha, Cenk


Teknik Direktör: Mesut Bakkal




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