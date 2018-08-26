Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Hakan Arslan’ın kaptırdığı top sonrasında topla buluşan Diagne’nin rakibinden kurtulduktan sonra ceza alanı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
5. dakikada Emre’nin pasıyla topla buluşan Ziya’nın ceza sahası içerisinde kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
7. dakikada Emre’nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Kone’nin müsait durumda yaptığı vuruşta top sol kale direği dibinden az farkla auta çıktı.
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet’in rakibinden kurtulduktan sonra ceza sahasına çevirdiği topta Eduok meşin yuvarlağa dokunamayınca tehlike defans tarafından uzaklaştırıldı.
19. dakikada Ziya’nın pasında topla buluşan Emre’nin ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
26. dakikada sağ kanattan Rybalka’nın kullandığı kornerde savunmadan seken topu önünde bulan Robinho’nun şutunda top kaleci Ramazan’da kaldı.
31. dakikada İlhan’ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun topa kaleci Ali Şaşal ve Uğur’dan önce dokunan Edouk meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1
35. dakikada sol kanattan Ziya’nın ceza sahasına yaptığı ortada Robinho’nun vuruşunda top kaleci Ramazan’da kaldı.
38. dakikada sol kanattan Ziya’nın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Emre’nin gelişine sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
42. dakikada Douglas’ın pasında topla buluşan Robinho’nun sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ali Saygın Ögel xx
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Douglas xx, David Braz xx, Medjani xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, Uğur xx, Emre xx, Robinho xx, Kone xx
Yedekler: Tolgahan, Bjarsmyr, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Cyriac, Rochet
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Veigneau xx, Tarkan xx, Sadiku xx, İlhan xx Trezegeut xx, Edouk xx, Diagne xx
Yedekler: Eray, Murat, Josue, Pavelka, Hasan, Mustafa, Hakan Demir, Onur, Uğurcan, Özgür
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Edouk (dk. 31) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Popov (Kasımpaşa)