haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Kone’nin pasında topla buluşan Robinho’nun ceza sahası dışından şutu üstten dışarı çıktı.
67. dakikada sol kanattan Emre’nin ortasında arka direkte Erdoğan’ın vuruşu auta gitti.
70. dakikada sol kanattan Emre’nin ceza sahasına ortasında Kone’nin kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü. Kasımpaşa savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
80. dakikada sol kanattan Özgür’ün ceza sahasına yerden ortasına gelişine vuran Diagne topu ağlarla buluşturdu. 0-2
85. dakikada sol kanatta topla buluşan Robinho’nun plase vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
90+3. dakikada Demir Grup Sivasspor’un kullandığı köşe vuruşunda hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa’da topla buluşan Diagne kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ali Saygın Ögel xx
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal x, Douglas xx, David Braz x, Medjani x, Ziya x, Hakan Arslan xx, Rybalka x (Aydın dk.88 ?), Uğur x (Erdoğan dk. 64 x), Emre x (Cyriac dk. 80 ?), Robinho xx, Kone x
Yedekler: Tolgahan, Bjarsmyr, Papp, İlker, Aydın, Rochet
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Veigneau xx, Tarkan xx, Sadiku xx, İlhan xx (Pavelka dk.76 x), Edouk xxx (Özgür dk.69 xx), Trezegeut xxx (Hasan dk. 90 ?), Diagne xxx
Yedekler: Eray, Murat, Josue, Mustafa, Hakan Demir, Onur, Uğurcan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Edouk (dk. 31), Diagne (dk. 80 ve 90+3) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Popov, Sadiku, Pavelka (Kasımpaşa)