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26 Ağustos 2018 21:15

Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

26 Ağustos 2018 21:15

haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


65. dakikada Kone’nin pasında topla buluşan Robinho’nun ceza sahası dışından şutu üstten dışarı çıktı.


67. dakikada sol kanattan Emre’nin ortasında arka direkte Erdoğan’ın vuruşu auta gitti.


70. dakikada sol kanattan Emre’nin ceza sahasına ortasında Kone’nin kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü. Kasımpaşa savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.


80. dakikada sol kanattan Özgür’ün ceza sahasına yerden ortasına gelişine vuran Diagne topu ağlarla buluşturdu. 0-2


85. dakikada sol kanatta topla buluşan Robinho’nun plase vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.


90+3. dakikada Demir Grup Sivasspor’un kullandığı köşe vuruşunda hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa’da topla buluşan Diagne kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ali Saygın Ögel xx


Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal x, Douglas xx, David Braz x, Medjani x, Ziya x, Hakan Arslan xx, Rybalka x (Aydın dk.88 ?), Uğur x (Erdoğan dk. 64 x), Emre x (Cyriac dk. 80 ?), Robinho xx, Kone x


Yedekler: Tolgahan, Bjarsmyr, Papp, İlker, Aydın, Rochet


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Veigneau xx, Tarkan xx, Sadiku xx, İlhan xx (Pavelka dk.76 x), Edouk xxx (Özgür dk.69 xx), Trezegeut xxx (Hasan dk. 90 ?), Diagne xxx


Yedekler: Eray, Murat, Josue, Mustafa, Hakan Demir, Onur, Uğurcan


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Edouk (dk. 31), Diagne (dk. 80 ve 90+3) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Popov, Sadiku, Pavelka (Kasımpaşa)




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