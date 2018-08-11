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11 Ağustos 2018 21:34

Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 1.

Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

11 Ağustos 2018 21:34

haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Ziya’nın pasında sol kanattan hareketlenen Robinho’nun ceza sahası dışından şutu yandan dışarı çıktı.


49. dakikada İlker’in ayağında kaptığı topla ceza sahasına giren Campos’un dar açıdan şutunu kaleci Tolgahan kornere çeldi.


52. dakikada Uğur’un hatasında topla buluşan Bobo’nun ceza sahası dışından şutunda top direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


58. dakikada Robinho’nun pasında ceza sahası dışından Rybalka’nın şutu kaleci Haydar’dan döndü.


63. dakikada sol kanattan Emre’nin ceza sahasında ortasında Kone yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.


84. dakikada Douglas’ın pasında topla buluşan Emre Kılınç’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Uğur xx, Medjani xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, Mert Hakan x (İlker dk. 32 x, Cyriac dk. 83 ?), Emre Kılınç xxx, Robinho xx, Kone xx (Erdoğan dk.90+6 ?)


Yedekler: Ali Şaşal, Bjarsmyr, Papp, Aydın, David Braz, Rochet


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Wanderson xx, Tzavellas xx, Welinton x (Barış dk.58 x), Nsakala xx, Augusto xx, Sackey xx, Campos xx, Efecan x (Emre Akbaba dk. 62 x), Villafanez x, Bobo x (Emre Güral dk.76 x)


Yedekler: Ufuk, Maniatis, Kaan, Hasan, Taha, Cenk


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Gol: Emre Kılınç (dk. 84) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı kartlar: Robinho (Demir Grup Sivasspor), Nsakala, Emre Güral, Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)




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