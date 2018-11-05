Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Jevtovic'in ara pasında defansın arkasına sarkan Ömer kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarı gönderdi.
12. dakikada Rybalka'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
21. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer'in yerden şutunu kaleci Tolgahan ayaklarıyla kurtardı. Topu önünde bulan Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Uğur Çiftçi kafayla kornere gönderdi.
29. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Ziya'nın kafa vuruşunu kaleci Serkan son anda kurtardı. Dönen topu savunma taca gönderdi.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Dönmez, Murat Ergin Gözütok
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Uğur Çiftçi, Bjarsmyr, David Braz, Douglas, Medjan, Hakan Arslan, Rybalka, Ziya, Robinho, Kone
Yedekler: Ali Şaşal, Kone, N'Dinga, Torje, Cyriac, Papp, İlker, Erdoğan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Atiker Konyaspor: Serkan, Ferhat, Diagne, Uğur Demirok, Skubic, Moke, Jevtovic, Milosevic, Ömer, Fofana, Yatabare
Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Ali, Selim, Jahovic, Traore, Vedat, Musa, Mücahit, Hadziahmetovic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay