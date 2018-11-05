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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Douglas'ın pasında Hakan Arslan'ın ceza sahası önünden şutu kaleci Serkan'da kaldı.


62. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Milosevic'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Tolgahan son anda kornere gönderdi.


66. dakikada Torje'ye üst üste yaptığı fauller sonrası hakem Ömer çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.


77. dakikada Rybalka'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Torje'nin kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Dönmez, Murat Ergin Gözütok


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Uğur Çiftçi (Cyriac dk. 80 ?), Bjarsmyr, David Braz, Douglas, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Erdoğan dk. 90 ?), Ziya, Robinho, Kone (Torje dk. 65)


Yedekler: Ali Şaşal, N'Dinga, Papp, İlker


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Atiker Konyaspor: Serkan, Ferhat, Diagne, Uğur Demirok, Skubic, Moke (Volkan dk. 72), Jevtovic, Milosevic, Ömer, Fofana (Vedat dk. 72), Yatabare (Jahovic dk. 84 ?)


Yedekler: Ertuğrul, Ali, Selim, Traore, Musa, Mücahit, Hadziahmetovic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kırmızı kart: Ömer (dk. 66) (Atiker Konyaspor)


Sarı kartlar: Douglas, Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), Yatabare, Skubic (Atiker Konyaspor)

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