Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan İsmail'in ceza sahasına ortasında kaleci Tolgahan'dan önce topa dokunan Frey meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.
16. dakikada gelişen Sivasspor atağında hücuma katılan David Braz'ın uzaktan şutu kaleci Harun'un kucağında kaldı.
22. dakikada Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top direğin üstünden dışarı çıktı.
27. dakikada sol kanattan Robinho'nun ceza sahasına ortasına topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Medjani Hakan Arslan, Rybalka, Emre, Robinho, Muhammet Demir
Yedekler: Ali Şaşal, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Torje, Cyriac, Rochet
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustaedter, Hasan, Jailson, Elif Elmas, İsmail, Ayex Frey, Soldado
Yedekler: Berke, İsla, Alper, Mehmet, Ferdi, Reyes, Barış, Yiğithan, Valbuena, Oğuz
Teknik Direktör: Philip Cocu
Sarı kart: Robinho (Demir Grup Sivasspor)