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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanattan İsmail'in ceza sahasına ortasında kaleci Tolgahan'dan önce topa dokunan Frey meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.


16. dakikada gelişen Sivasspor atağında hücuma katılan David Braz'ın uzaktan şutu kaleci Harun'un kucağında kaldı.


22. dakikada Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top direğin üstünden dışarı çıktı.


27. dakikada sol kanattan Robinho'nun ceza sahasına ortasına topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Medjani Hakan Arslan, Rybalka, Emre, Robinho, Muhammet Demir


Yedekler: Ali Şaşal, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Torje, Cyriac, Rochet


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustaedter, Hasan, Jailson, Elif Elmas, İsmail, Ayex Frey, Soldado


Yedekler: Berke, İsla, Alper, Mehmet, Ferdi, Reyes, Barış, Yiğithan, Valbuena, Oğuz


Teknik Direktör: Philip Cocu


Sarı kart: Robinho (Demir Grup Sivasspor)

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