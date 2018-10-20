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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Elif Elmas'ın ara pasında kaleciyle karşıya karşıya kalan Soldado'nun yerden şutunda top kaleci Tolgahan'dan döndü. Dönen topta savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.


55. dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında savunmada seken topa Emre vurdu, kaleci Harun mutlak bir golü kurtararak tehlikeyi uzaklaştırdı.


58. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasında kaleci Harun çıkarak tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Rybalka'nın pasını Robinho'ya aktardı. Robinho'nun şutunu ise kaleci Harun kontrol etti.


64. dakikada Isla'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jailson'un uzaktan şutunda top üsten dışarı gitti.


70. dakikada Robinho'nun ceza sahasına kadar getirdiği topta savunmadan seken topu önünde bulan Torje'nin sol çaprazdan şutu kaleci Harun'da kaldı.


72. dakikada sağ kanattan Mehmet'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Frey'in kafa vuruşu kaleci Tolgahan'dan döndü. Dönen topa Soldado'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.


74. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


88. dakikada sağ kanattan Isla'nın ceza sahasına yaptığı ortada Soldado'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.


89. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ceza sahası dışına çevirdiği topla buluşan Elif Elmas'ın şutu direğin yanından dışarı çıktı.




Stat: 4 Eylül


Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Medjani Hakan Arslan, Rybalka (Torje dk. 69), Emre, Robinho, Muhammet Demir (Cyriac dk. 77)


Yedekler: Ali Şaşal, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Rochet


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Fenerbahçe: Harun, Şener (Isla dk. 61) Skrtel, Neustaedter, Hasan, Jailson, Elif Elmas, İsmail, Ayex (Mehmet dk. 61 ?, Alper dk.78), Frey, Soldado


Yedekler: Berke, Ferdi, Reyes, Barış, Yiğithan, Valbuena, Oğuz


Teknik Direktör: Phillip Cocu


Sarı kartlar: Robinho, Emre (Demir Grup Sivasspor)

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