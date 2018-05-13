haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol kanattan Saivet’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Bifouma’nın arka direğe aşırdığı topta Boye’nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa bir kez daha kafayla dokunan Boye meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Maniatis’in sol kanattan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Efecan’ın pasında Emre Akbaba gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

37. dakikada sol kanattan Ziya’nın ceza sahası içine yaptığı ortada savunma oyuncuları araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

45. dakikada Saivet’in pasında topla buluşan Kone’nin ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği topu kaleci Haydar iki hamlede kontrol etti.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Auremir xx, Boye xx, Bjarsmyr xx, Ziya xx, N’Dinga xx, Saivet xxx Emre Kılıç xx, Bifouma xx, Robinho xx, Kone xx

Yedekler: Tolgahan, Mert Hakan, Muhammet, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Papp, Serkan, Medjani, Rochet

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Barış xx, Welinton xx, Berkan xx, Sackey xx, Maniatis xx, Efecan xx, Villafanez xx, Emre Akbaba xx, Douglas xx

Yedekler: Ufuk, Birol, Augusto, Wanderson, Fofana, Cenk, Emre Nefiz

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Boye (dk. 11) (Demir Grup Sivasspor), Emre Akbaba (dk. 23) Aytemiz Alanyaspor