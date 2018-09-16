Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada topla buluşan Robinho'nun sert şutu kaleci Sehic'ten döndü. Emre'nin önünde kalan topu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

5. dakikada Uğur'un Emrah'ı ceza sahası içerisinde düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Scuk topu ağlara gönderdi. 0-1

15. dakikada Kone'nin ceza sahasına indirdiği topla buluşan Ziya'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

25. dakikada sol kanatta Uğur'un pasıyla topla buluşan Robinho rakibinden kurtulduktan sonra ceza sahası içerisinde yaptığı plase vuruşla topu direğin yanında dışarı gönderdi.

30. dakikada Thy'nin pasında ceza sahası dışında Sunu'nun gelişine sert şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasında Uğur'un geriye çevirdiği topa ceza sahası dışında plase vuruşla Robinho ağlara gönderdi. Golden sonra hakem Mete Kalkavan 'Var' sisteminden pozisyonu inceleyerek golden önce Kone'nin ofsaytta olduğunu tespit ederek golü iptal etti.

36. dakikada sol kanattan Uğur'un ceza sahasına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kaleci Sehic'ten döndü. Arka direkte dönen topu önünde bulan Emre topu ağlara gönderdi. 1-1

44. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Robinho'nun ceza sahası dışından şutunda top kaleci Sehic'te kaldı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, David Braz, Medjani, Uğur, Hakan Arslan Rybalka Ziya, Emre, Robinho, Aoruna Kone

Yedekler: Tolgahan, Rochet, Bjarsmyr, Mert Hakan, Muhammet Demir, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Torje

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, Taylan, Scuk, Tshabalaba (İbrahim dk. 43), Sunu, Emrah, Thy

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Özer, Tolga, Munsy, Acka, Hakan Arslan, Osman, Erhan, Moussa Kone

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Emre (dk. 36) (Demir Grup Sivasspor), Scuk (dk. 5 pen.) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)