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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun ceza sahasına ortasında arka direkte topu kontrol eden Emre'nin rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.


28. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası sağ çaprazından topu önünde bulan Tunay'ın şutunu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.


30. dakikada Lima'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Tunay'ın sağ çaprazdan şutu direğin yanında dışarı çıktı.


34. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Robinho ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


37. dakikada sağ kanattan Robinho'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Halis Özkayha Mehmet Can Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu


Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka, Emre, Robinho, Muhammet Demir


Yedekler: Rochet, Tolgahan, İlker, Papp, Uğur, Erdoğan, Torje, Kone


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç, Saivet, (Yusuf dk. 21) Badji, Tunay, Lima, Sakho


Yedekler: Muhammed Şengezer, Vergini, Shehu, Latovlevici, Furkan, Burak, Ramazan, Umut Nayir, Kembo


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Gol: Robinho (dk. 34) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı kartlar: Aytaç, Badji (Bursaspor), Medjani (Demir Grup Sivasspor)

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