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13 Mayıs 2018 20:57

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

13 Mayıs 2018 20:57

haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada ceza sahasına giren Robinho, Welinton’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kone topu filelerle buluşturdu. 2-1


66. dakikada Welinton’un kullandığı serbest vuruşta yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.


74. dakikada Robinho’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Muhammet’in kafa vuruşu kaleci Haydar’da kaldı.


78. dakikada sol kanatta rakibini geçtikten sonra çaprazdan kaleyi yoklayan Ziya, meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı gönderdi.


86. dakikada sağ kanattan Cenk’in getirdiği topu ceza sahası dışında önünde bulan Welinton’un yerden gelişine şutunda top ağlarla buluştu. 2-2



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx


Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Auremir xx, Boye xxx, Bjarsmyr xx, Ziya xxx, N’Dinga xx, Saivet xxx, Emre Kılıç xx, Bifouma xx, Robinho xx (Mert Hakan dk. 78 x), Kone xxx (Muhammet dk. 69 x)


Yedekler: Tolgahan, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Papp, Serkan, Medjani, Rochet


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Barış xx, Welinton xx, Berkan x, Sackey x (Augusto dk. 67 x), Maniatis x, Efecan x (Wanderson dk. 73 x), Villafanez x (Cenk dk. 83 ?), Emre Akbaba xx, Douglas x


Yedekler: Ufuk, Birol, Fofana, Emre Nefiz


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Boye (dk. 11), Kone (dk. 56 pen.) (Demir Grup Sivasspor), Emre Akbaba (dk. 23), Welinton (dk. 86), (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Bifouma, Bjarsmyr, Muhammet (Demir Grup Sivasspor), Sackey, Maniatis, Welinton, Gassama, Villafanez, Barış, Cenk (Aytemiz Alanyaspor)




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