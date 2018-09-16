Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2- BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ani gelişen atakta topla buluşan Emre'nin pasında ceza sahasına giren Kone kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
73. dakikada Torje'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta top direğinde yanından dışarı çıktı.
80. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topta İbrahim arka direkte düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2
82. dakikada savunmanın arkasına gönderilen uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Torje'nin aşırtma vuruşu kaleci Sehic'te kaldı.
88. dakikada defanstan gönderilen uzun topta Munsy kaleciyle karşıya kaldığı müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal mutlak bir golü önledi.
90. dakikada sağ kanattan Douglas'ın ortasında topa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunu kaleci Sehic kornere gönderdi.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, David Braz, Medjani, Uğur, (Torje dk. 65), Hakan Arslan Rybalka (Mert Hakan dk. 83), Ziya, Emre, Robinho, Aoruna Kone (Muhammet Demir dk. 75)
Yedekler: Tolgahan, Rochet, Bjarsmyr, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, Taylan, Scuk, Tshabalaba (İbrahim dk. 43), Sunu, (Erhan dk. 66), Emrah, Thy (Munsy dk. 74)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Özer, Tolga, Acka, Hakan Arslan, Osman, Moussa Kone
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sarı kartlar: Lokman, Taylan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Goller: Emre (dk. 36) Kone (dk. 55) (Demir Grup Sivasspor), Scuk (dk. 5 pen.) İbrahim (dk. 80) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)