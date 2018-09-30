Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sağ kanattan Robinho'nun ortasında arka direkte Rybalka'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
58. dakikada Furkan'ın kullandığı serbest vuruşta Chedjou'un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
63. dakikada Rybalka'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Muhammet Demir'in kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.
76. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Robinho'nun şutunu kaleci Okan kornere gönderdi.
77. dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Muhammet Demir'in kafa şutunda top direğin üstünden auta gitti.
90+1. dakikada Ziya'nın uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Robinho, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkayha, Mehmet Can Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka, (Uğur dk. 90 ?) Emre, (Torje dk. 84 ?) Robinho, Muhammet Demir (Kone dk. 79)
Yedekler: Rochet, Tolgahan, İlker, Papp, Erdoğan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç (Umut Nayir dk.74) Saivet, (Yusuf dk. 21) Badji, Tunay (Furkan dk. 46), Lima, Sakho
Yedekler: Muhammed Şengezer, Vergini, Shehu, Latovlevici, Burak, Ramazan, Kembo
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Robinho (dk. 34 ve 90+1) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Aytaç, Badji, Barış, Chedjou (Bursaspor) Medjani, Emre (Demir Grup Sivasspor)