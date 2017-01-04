Sporculardan, Vali Gül’e ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül, Uluslararası Wushu Şampiyonası başta olmak üzere çeşitli branşlar da dereceye giren sporcuları makamında kabul etti. Şarkışla Kaymakamı Akif Bektaş, ilçede sportif alanda başarı gösteren sporcular ile Vali Davut Gül’ü ziyaret ederek, spor alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Bektaş, Şarkışla ilçesinde sporda önemli mesafeler katedildiğini ifade ederek, geçtiğimiz günlerde Kayseri’de 6 ülkeden gelen sporcuların katılımıyla yapılan Wushu Şampiyonasında birincilik elde ettiklerini söyledi. Bektaş, bu sporun yansırsa çeşitli branşlarda da birincilik elde ettiklerini dile getirerek,"Öğrencilerimiz sporda olduğu gibi eğitim-öğretimde de başarılı. Hedefimiz bundan sonraki süreçte sporcularımızın daha büyük başarılar elde ederek, bayrağımızı göndere çektirmeleri ve ulusal marşımızı söyletmeleridir." dedi.

Vali Davut Gül ise,"Türkiye ve uluslararası alanda yaptığınız dereceler çok önemli. Şarkışla ilçemizde ciddi anlamda sportif altyapı oluştu. Daha da güzeli futbolun dışında çeşitli branşlarda başarı elde edilmesi çok iyi. Bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.