STK'lar Rektör Alim'in yanında

Sivas'ta öne çıkan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile bir araya gelip çalışmaları hakkında bilgi alarak desteklerini açıkladılar.

Sivas'ta STK temsilcileri, üniversite-şehir iş birliğini güçlendirmek, şehrin sorunlarının çözümünde üniversitenin rolünü artırmak, ulusal ve bölgesel kalkınma için üniversiteden beklentilerin karşılıklı görüşülerek üniversitede yapılan faaliyetler hakkında bilgi almak amacıyla Yıldız'ı ziyaret etti. Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Genel Sekreter Doç. Dr. Hakan Yekbaş'ın da katıldığı toplantıda STK temsilcileri adına konuşan Hüseyin Duman, “Dört yıldır Sivas'ta ki STK'lar olarak bir platform etrafında toplandık. Yeni eğitim-öğretim yılı olması hasebiyle hem eğitim-öğretim yılını kutlamak hem de Rektörümüzle bir araya gelerek istişarede bulunmak istedik ve Rektörümüz randevu talebimize olumlu cevap verdiği için bugün buradayız.” dedi.

Üniversitede yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Duman, “Rektörlüğümüzle bağ kurmuş durumdayız. Rektörümüzü yanımızda hissediyoruz. Üniversitenin çehresi değişti. Rektörümüzün bizlerle yan yana olması bizi memnun ediyor. Biz de ‘Üniversitemizle, Rektörlüğümüzle neler yapabiliriz?' diyerek bu toplantıyı Rektörümüzden talep ettik. STK Platformu olarak Rektörümüzün yanındayız ve yaptığı çalışmaları destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitede yapılan çalışmaları ilk ağızdan anlatarak, “Göreve geldikten sonra şehirle irtibatı kurma noktasında hem şahsım hem de Rektör Yardımcılarımızla bir karar almıştık.. Bu amaçla Rektör Yardımcım Sayın Prof. Dr. Hilmi Ataseven Hocamızı görevlendirdim.” şeklinde konuştu.

Üniversitenin bilgi üreten yerler olduğunun altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız, “Dün Drogsan ilaç firması ile bir anlaşma imzaladık. Daha öncesinde yerli zırh üretimi yapmıştık. Bundan sonra bunları çok sık göreceksiniz. Bilimsel çalışmalar anında karşılık bulan çalışmalar değil. Bazen yıllar alıyor.” dedi.

Konuşmaların ardından Rektörz Prof. Dr. Yıldız, STK Temsilcilerinin kadın-doğum hastanesi, yabancı öğrenci sayısı, Hukuk Fakültesi, yerleşkede yapılan çalışmalar hakkındaki sorularını cevaplandırarak yeni açılan Hukuk Fakültesi binası için hayırseverlerden destek istedi.