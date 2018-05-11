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11 Mayıs 2018 15:56

STK’lardan Filistin’e destek

Sivas’ta sivil toplum kuruluşları Filistinlilerin ’Büyük Dönüş Yürüyüşüne’ destek verildi.

STK’lardan Filistin’e destek

11 Mayıs 2018 15:56


Sivas’ta Cuma namazı çıkışı çok sayıda çeşitli STK üyesi, Filistin’de başlatılan ’Büyük Dönüş Yürüyüşüne’ destek vermek için tarihi Kent meydanında bir araya geldi. Filistin’e destek veren sloganlar atan ve dövizler açan gurup Kale cami önünde basın açıklaması yaptı.


Grup adına konuşan Ahmet Çakmak “ Filistin’e ve Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır.70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Filistinliler son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde kişi de yaralandı. Fransa’da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kuran-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesinin hadsiz bir tavır olduğu ve bu durumu en ağır şekildi lanetliyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz ”dedi.




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