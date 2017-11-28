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28 Kasım 2017 11:50

STSO’dan 400 öğrenciye kışlık giyecek yardımı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından merkez ve 8 ilçe ilköğretim okulunda öğrenim gören 400 öğrenciye kaban ve ayakkabı yardımı yapıldı.

STSO’dan 400 öğrenciye kışlık giyecek yardımı

28 Kasım 2017 11:50


Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve okul müdürlerinin katılımıyla program düzenlendi. Başkan Osman Yıldırım, geleneksel olarak yapılan yardımları devam ettireceklerini söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğünün tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini rahatlıkla sürdürmelerini amaçladıklarını belirten Yıldırım,"İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında yardıma muhtaç çocuklar üşümeden, eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz. Gerçek ihtiyaçlı öğrencilerimizi incitmeden bu yardımları okul yöneticilerimiz aracılığıyla öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Esasında yardım eden değil; gelişmiş, güçlü ve zengin bir ülkede kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen insanlar görmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de sizler eğitimi, bizler de özel sektörü güçlendirmemiz lazım. Çünkü her şey eğitimden geçiyor" diye konuştu.


Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise,"Odamıza çok teşekkür ediyorum. Veren el alan eden üstündür. İş adamlarımızın eğitime destek kampanyasına verdikleri bu desteklere çok teşekkür ediyorum. Bu yardımlar ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi sevindirmiş olacağız. Katkılarından dolayı Başkanımıza ve üyelerini tebrik ediyorum" dedi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) destekleriyle gerçekleştirilen yardımlar, merkez ve ilçelerdeki ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.




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