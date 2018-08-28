Su kuyusu, banyo ve bambu evler tamamlandı

Daha önce periyodik olarak Bayır Bucak Türkmenleri’ne, tırlarla 20’nin üzerinde insani yardım malzemesi gönderen Hayat Ağacı Derneği, bu kez Arakanlı Müslümanlar’ın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.Hayat Ağacı Derneği, hayır sahiplerinin bağışları ile Arakan’da yaşayan Müslümanlar için su kuyusu, bambu ev ve bayan banyosu yaptırdı. Arakan’dan ulaşan görüntülerde, her bir kuyu, bayan banyosu ve bambu evin tamamlandığı görülüyor.

Hayat Ağacı Derneği’nin, hayır sahiplerinin bağışları ile Arakan’daki mazlumlara yardımcı olmak amacıyla planladığı yardım kapsamında, küçük su kuyusu, bambu ev ve banyolar tamamlandı. Arakanlı Müslümanlar, Hayat Ağacı Derneği’ne katkı sağlayan Sivaslı hayır sahiplerine dua ederek, yapımı tamamlanan su kuyusu, bambu ev ve banyoları kullanmaya başladı.

Arakan kamplarında yaşayan Müslümanlar için her biri 370 dolar olan 10 adet küçük su kuyusu, tanesi bin 100 dolar olan 5 adet büyük su kuyusu, tanesi 150 dolardan 10 adet bayan banyosu ile tanesi 200 dolardan 10 adet bambu ev yapımı tamamlandı.