Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 20:07

Şudumica: "Zor bir karşılaşma oldu"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Şudumica, 2-0 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir karşılaşma oldu.

Şudumica:

09 Eylül 2017 20:07

Topu iyi tutarak galip geldik" dedi.


Süper Lig’in 4. haftasında sahasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 2-0 mağlup eden Kayserispor’da Teknik Direktör Marius Şudumica karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Maçı başından beri kontrol ettiklerini belirten Şudumica, "Çok iyi pas yaptık. Topu çok iyi ayakta tuttuk. Benim için de kolay değildi. Geldiğimiz günden beri 17 oyuncu katıldı kadromuza. Takımımız daha iyiye gidiyor. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir maç yönetti. Çok zor bir karşılaşma oldu" şeklinde konuştu.


Maç bittikten sonra Kayserispor taraftarıyla yaşadığı sevincin ardından Sivasspor taraftarının tepkisiyle karşılaşmasıyla ilgili bir soru üzerine Marius Şudumica, "Benim yerimde çalışmak ister miydiniz? Yedek kulübesi içerisinde sadece oturmamı istiyorsanız ben her maç böyleyim. Bu benim karakterim. Ben Türkiye’de değişmedim. İnternette videolarım var, açıp izleyebilirsiniz. Yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum. Ben karşı takımın taraftarına saygısızlık yaptığıma inanmıyorum. Sadece benim taraftarımla galibiyeti kutladım. Bu futbolda olamaz mı?" diye konuştu.


Karşılaşmada oyundan çıkarken Umut Bulut’un elini sıkmamasıyla ilgili ise tecrübeli teknik adam, "Umut her maça 11’de başlamalı. Eğer benim Umut ile bir sıkıntım olsa oynatmazdım. Umut’a karşı saygım var çünkü gerçekten büyük bir oyuncu, kariyeri sağlam. Ben her zaman söyledim gol atacağını, iki tane de gol kaçırdı ama gerçekten fantastik bir gol attı. Bazen hocalar gözlerini kapatmak zorunda kalır. Ben Umut’a saygı duyuyorum. Ama oyuncuların da hocalarına saygı duymaları gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç