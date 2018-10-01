Sultan şehir bilimle şenlendi

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında, Sivas Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Sivas Belediyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin katkılarıyla Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nin hazırladığı 'Sultanşehir Bilimle Şenleniyor II' adlı proje Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde uygulandı.

Sivas'ta ikinci olma özelliği taşıyan projenin açılışı, Sivas Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve çok sayıda protokol üyesinin katılımıyla gerçekleşti. 3 gün boyunca, proje içerisinde alanlarında uzman 62 kişinin atölye lideri ve rehber olarak görev aldığı, 100 bilimsel etkinliğin yapıldığı ve 7'den 70'e Sivas halkının büyük ilgi gösterdiği Bilim Şenliğini yaklaşık 15 bin kişi gezme fırsatı buldu.

Proje kapsamında atölye çalışmaları içerisinde katılımcıların daha önce yaşamadıkları deneyimler yaşamasına olanak sağlanarak, onların bilime karşı olumlu bir tutum oluşturmasına katkı sağlandı. Etkileşimli uygulamalar, deneyler, sergi, bilimsel yarışmalar, sanat etkinlikleri, yazılım ve robotik atölyeler, akıl oyunları atölyesi, sanal gerçeklik atölyesi, planetaryum gösterisi ve bilim söyleşisi programları gibi birçok bilimsel etkinliğin yer aldığı projede öğrenciler bilimsel çalışmaların keyfine vardılar. Proje kapsamında, etkileşimli oyunlar katılımcıları sürecin bir parçası haline getirerek cesaretlendirirken, drama ile izleyicilere farklı bakış açıları kazandırılarak hoşça vakit geçirmeleri sağlandı. Sanal gerçeklik atölyesi ve planetaryum etkinlikleriyle evreni anlamaya ve keşfetmeye yönelik geziye çıkılan Bilim Şenliği'nde, bilim söyleşi programları ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin birbirinden değerli akademisyenleri farklı konularda bilimsel konferans ve söyleşi programları gerçekleştirdi.

Etkinlik sonunda Proje Yürütücüsü Ahmet Yıldız ile birlikte stantları gezen TÜBİTAK Temsilcisi Prof. Dr. Yunus Karataş katılımcılara sertifikalarını takdim etti. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme programı kapsamında 'Sultanşehir Bilimle Şenleniyor II' adlı bilim şenliği projesini hazırlayan ve geleneksel hale getiren Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, bu projeyi gelecek yıllarda da Sivas'ta devam ettirmeyi planlıyor.