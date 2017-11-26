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26 Kasım 2017 14:52

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

26 Kasım 2017 14:52

haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.




Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Castillo’nun savunma arkasında gönderiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


27. dakikada Auremir’in yerden pasında topla buluşan Emre’nin ceza sahası dışından şutu direğin üstünden dışarı çıktı.


32. dakikada Emre’nin pasında savunmadan seken topla buluşan Muhammet Demir ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 1-1


39. dakikada Rybalka’nın kullandığı köşe vuruşunda Kone’nin kafa vuruşu direğin üstünden auta gitti.


45. dakikada sol kanattan Rybalka’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında içinde topa iyi yükselen N’Dinga’nın kafa vuruşu kaleci Onur’da kaldı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ekrem Kan xx, Serkan Olguncan xx


Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Auremir xx, Medjani xx, Bjarsmyr xx, Ziya xx, Rybalka xx, Hakan Arslan xx, N’Dinga xx, Emre xx, Muhammet Demir xx, Kone xx


Yedekler: Tolgahan, Elderson, Dyakov, Galip, Mert Hakan, Ergin, Hakan Bilgiç, Rıdvan, Cem, Cyriac


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Durica xx, Uğur x (Hubocan dk. 37 x) Mas xx, Onazi xx, Okay xx, Yusuf xx, Castillo xx, N’Doye xx, Burak xx


Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet, Bogbonda, Volkan, Hasan Batuhan, Abdulkadir, Bero, Rodallega, Kucka


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Muhammet Demir (dk. 32) (Demir Grup Sivasspor), Burak (dk. 12) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Bjarsmyr, Emre (Demir Grup Sivasspor), Durica (Trabzonspor)




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