Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Castillo’nun savunma arkasında gönderiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
27. dakikada Auremir’in yerden pasında topla buluşan Emre’nin ceza sahası dışından şutu direğin üstünden dışarı çıktı.
32. dakikada Emre’nin pasında savunmadan seken topla buluşan Muhammet Demir ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 1-1
39. dakikada Rybalka’nın kullandığı köşe vuruşunda Kone’nin kafa vuruşu direğin üstünden auta gitti.
45. dakikada sol kanattan Rybalka’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında içinde topa iyi yükselen N’Dinga’nın kafa vuruşu kaleci Onur’da kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ekrem Kan xx, Serkan Olguncan xx
Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Auremir xx, Medjani xx, Bjarsmyr xx, Ziya xx, Rybalka xx, Hakan Arslan xx, N’Dinga xx, Emre xx, Muhammet Demir xx, Kone xx
Yedekler: Tolgahan, Elderson, Dyakov, Galip, Mert Hakan, Ergin, Hakan Bilgiç, Rıdvan, Cem, Cyriac
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Durica xx, Uğur x (Hubocan dk. 37 x) Mas xx, Onazi xx, Okay xx, Yusuf xx, Castillo xx, N’Doye xx, Burak xx
Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet, Bogbonda, Volkan, Hasan Batuhan, Abdulkadir, Bero, Rodallega, Kucka
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Muhammet Demir (dk. 32) (Demir Grup Sivasspor), Burak (dk. 12) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Bjarsmyr, Emre (Demir Grup Sivasspor), Durica (Trabzonspor)