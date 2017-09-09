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09 Eylül 2017 17:52

Süper Lig

Süper Lig’in 4.

Süper Lig

09 Eylül 2017 17:52

haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Kayserispor 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11.dakikada Deniz’in savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Umut’un yerden vuruşunda Rochet mutlak bir golü önledi.


23. dakikada savunmanın arkasına sarkan Umut’un şutu kaleci Rochet’ten döndü. Dönen topu önünde bulan Boldrin’in şutunda Bjarmsyr topu kornere gönderdi.


32. dakikada sağ kanattan Emre’nin ceza sahasında ortasında arka direkte Leandro’nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


38. dakikada Umut’un ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mehmet Hanoğlu xx, Cevdet Kömürlüoğlu xx


Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Ziya xx, Bjarmsyr xx Dyakov x, (Leandro dk. 16 x), Rıdvan xx, Hakan Arslan xx, Medjani xx, Auremir x, (Rybalka dk. 45 x), Elderson xx, Emre xx, Kone xx


Yedekler: Tolgahan, Galip, Mert Hakan, Ergin, İbrahim, Hakan Bilgiç, Cem, Serhat


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Kayserispor: Lung xx, Erkan xx, Kana Bıyık xx, Kucher xx, Lopes xx, Şamil xx, Badji xx, Bia Mujangi xx, Boldrin xx, Deniz xx, Umut xx


Yedekler: Zülfikar, Levent, Espinoza, Güray, Meleg, Stojilkovic, Mendes, Sapunaru, Canberk, Atila


Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica


Gol: Umut (dk.38) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Auremir (Demir Grup Sivasspor), Deniz (Kayserispor)




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