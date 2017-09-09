haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Kayserispor 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11.dakikada Deniz’in savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Umut’un yerden vuruşunda Rochet mutlak bir golü önledi.
23. dakikada savunmanın arkasına sarkan Umut’un şutu kaleci Rochet’ten döndü. Dönen topu önünde bulan Boldrin’in şutunda Bjarmsyr topu kornere gönderdi.
32. dakikada sağ kanattan Emre’nin ceza sahasında ortasında arka direkte Leandro’nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
38. dakikada Umut’un ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mehmet Hanoğlu xx, Cevdet Kömürlüoğlu xx
Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Ziya xx, Bjarmsyr xx Dyakov x, (Leandro dk. 16 x), Rıdvan xx, Hakan Arslan xx, Medjani xx, Auremir x, (Rybalka dk. 45 x), Elderson xx, Emre xx, Kone xx
Yedekler: Tolgahan, Galip, Mert Hakan, Ergin, İbrahim, Hakan Bilgiç, Cem, Serhat
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Kayserispor: Lung xx, Erkan xx, Kana Bıyık xx, Kucher xx, Lopes xx, Şamil xx, Badji xx, Bia Mujangi xx, Boldrin xx, Deniz xx, Umut xx
Yedekler: Zülfikar, Levent, Espinoza, Güray, Meleg, Stojilkovic, Mendes, Sapunaru, Canberk, Atila
Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica
Gol: Umut (dk.38) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Auremir (Demir Grup Sivasspor), Deniz (Kayserispor)