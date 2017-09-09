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09 Eylül 2017 18:58

Süper Lig

Süper Lig’in 4.

Süper Lig

09 Eylül 2017 18:58

haftasında Kayserispor deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada sağ kanattan Lopes’in kullandığı uzun taçta ceza sahası içinde topu önünde bulan Mendes’in şutunda top üstten auta çıktı.


78. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lopes kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Umut’a pasını aktarmak istedi araya giren savunma topu taca gönderdi.


80. dakikada Leandro’nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Hakan Arslan’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.


82. dakikada Galip’in pasında topla buluşan Leandro’nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Lung topu kornere gönderdi


83. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes’in ceza sahasına pasında Stojiljkovic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mehmet Hanoğlu xx, Cevdet Kömürlüoğlu xx


Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Ziya x, Bjarmsyr xx, Dyakov x (Leandro dk. 16 x), Rıdvan xx, Hakan Arslan xx, Medjani xx, Auremir x (Rybalka dk. 45 x), Elderson x (Galip dk. 46 x), Emre x, Kone xx


Yedekler: Tolgahan, Mert Hakan, Ergin, İbrahim, Hakan Bilgiç, Cem, Serhat


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Kayserispor: Lung xx, Erkan xx, Kana Bıyık xx, Kucher xx, Lopes xx, Şamil xx, Badji xx, Bia Mujangi xx (Mendes dk. 52 x), Boldrin xx (Güray dk. 65 x), Deniz xxx, Umut xxx (Stojiljkovic dk. 81 xx)


Yedekler: Zülfikar, Levent, Espinoza, Meleg, Sapunaru, Canberk, Atila


Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica


Gol: Umut (dk. 38) Stojiljkovic, (dk. 83) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Auremir, Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Deniz, Lung (Kayserispor)




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