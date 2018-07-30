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30 Temmuz 2018 12:10

Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

Sivas’ta bir apartmanın 5.

Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

30 Temmuz 2018 12:10

katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, saat 09.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İçerisinde Suriyeli bir ailenin kaldığı öğrenilen daire de bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında içeride bulunan Suriyeli Nur Taba ile 3 yaşlarındaki 2 çocuğu panikle dışarıya çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede evdeki yangını söndürdü. Dumandan etkilenen anne Nur Taba, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Yangından yara almadan kurtulan isimleri öğrenilemeyen iki Suriyeli çocuğa ise çevredeki vatandaşlar simit ve su vererek ilgi gösterdi.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.




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