Suriyeli eczacının gelinlik hayali 13 yıl sonra gerçek oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve 13 yıl önce Suriye'de evlenen Latif Kaman ve Suriyeli gelin Cihan Kaman'ın gelinlik hayali 3 çocuğunun da katıldığı düğünle gerçek oldu.

Sivaslı müteahhit Latif Kaman (50) 13 yıl önce İstanbul'da Eczacılık Fakültesi okuyan Suriyeli Cihan Kaman'ı (38) görüp aşık oldu. Çift tanıştıktan kısa süre bir sonra nikah masasına oturarak evlendi. Daha sonra da Suriye'ye giderek düğün yaptı. Suriye'den Türkiye'ye dönen çift Sivas'ın Şarkışla ilçesine yerleştirdi. Aradan geçen 13 yılda çiftin Furkan (12) Yusuf (10) Bünyamin (6) adında 3 erken çocukları dünyaya geldi. Eczane açan Cihan Kaman 13 yıl geçmesine rağmen hep Suriye'deki düğünde giyemediği gelinliğin hayalini kurdu. Eşine söz veren Latif Kaman yakınlarının da desteğiyle eşine gelinlik giydirip düğün yapmaya karar verdi. Kentteki bir düğün salonunu kiralayan ve eşine gelinlik kendisine damatlık alan Kaman 13 yıl sonra hayalleri olan damatlık ve gelinliği giymenin mutluluğunu yaşadı.

Anne ve babalarının düğününü gördüler

Çiftin üç çocuğunun, gelinin Suriyeli kardeşlerinin ve yakınlarının katıldığı düğünde gelin ve damat doyasıyla eğlendi. Çocuklarıyla karşılıklı oynayan çift unutulmaz bir gün yaşarken, çiftin çocukları da anne ve babasının düğünü görmenin heyecanını yaşadı. Eşiyle üniversitede okurken tanıştıklarını söyleyen Cihan Kaman, "Evlendiğimiz yarın, öbür gün derken çocuklar da olunca düğün yapamadık. Çocuklarımızla birlikte düğün yapmak güzel anne ve babasının düğününe katılmak her çocuğa nasip olmaz" dedi.

Damat Latif Kaman ise, "İstanbul'da bir fakültenin çevre düzenleme işini aldık. O sırada kendisiyle tanıştık. Suriye'de düğün yaptık. Burada imkanımız olmadı düğün yapamadık. Bu zamana denk geldi. Söz vermiştik. Bugün de kısmet oldu. Çok güzel bir duygu ilk kez damat oluyor gibi heyecanım var" diye konuştu.

Çiftin çocuklarından Furkan Kaman ise anne ve babasının düğününü gördüğü için büyük gurur duyduğunu ifade ederek her çocuğun böyle bir düğünü göremeyeceğini ve değişik bir duygu olduğunu söyledi.