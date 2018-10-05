Suriyeli şahsın evinden 215 saka kuşu çıktı

Sivas'ta yaşayan Suriye uyruklu bir şahsın evinde 215 adet saka kuşu ele geçirildi.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli bir şahsın evinde kafeslerde saka kuşu beslediği ihbarı üzerine harekete geçti. Eve giden koruma ve kontrol ekipleri, evin penceresinde ve içeride saka kuşları ve kafeslerin olduğunu tespit etti. Evde yapılan kontrollerde 83 kafes ve 215 adet saka kuşu bulundu. Muhafaza altına alınan kuşlar doğal yaşam ortamına bırakıldı. Suriyeli şahsa ise idari para cezası uygulandı.