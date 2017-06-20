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20 Haziran 2017 16:05

Sürücülerin kapanla imtihanı

Sivas Belediyesi Yenimahalle’de bulunan Battalgazi Caddesi ile Ömer Şan Sokağı tek yön yaparak kapan kurdu.

Sürücülerin kapanla imtihanı

20 Haziran 2017 16:05

Gece saatlerinde kapanı fark etmeyen sürücüler kurulan kapana düşüyor.


Battalgazi Caddesi ile Ömer Şan Sokağı’nı tek yön yapmak isteyen Sivas Belediyesi cadde ve sokağın girişine kapan kurdu. Güzergahı kullanmak isteyen ve bölgeye kapan kurulduğunu bilmeyen sürücüler özellikle akşam saatlerinde kurulan kapana düşüyor. Kurulan kapana ilk günden itibaren yaklaşık 25 araç düşerken mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Lastikleri patlayan araç sürücüleri şehir merkezinde yapılan uygulamanın mantıksız olduğunu söyledi. Bazı vatandaşlar da ise uygulamanın son derece yerinden bir karar olduğunu ifade etti.




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