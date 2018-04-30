Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 12:19

Sürüler küçük çobanlara emanet

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Adamfakı köyünde yaşayan küçük yaştaki çocuklar boş vakitlerinde ailelerine ait büyükbaş hayvan sürüsüyle yakından ilgileniyor.

Sürüler küçük çobanlara emanet

30 Nisan 2018 12:19


Zara’ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Adamfakı köyünde yaşayan Muharrem Yücel (9) ağabeyi Onur Yücel (13) ve akrabası Enes Yücel (13) hafta içi eğitim ve öğretim hayatına devam ederken, boş vakitlerinde ise ailelerine ait büyükbaş hayvanları otlatmaya götürüyor. Hayvanlarla yakından ilgilenen küçük çobanlar işlerini severek yapıyor. Havanın kararmasıyla birlikte hayvanları ağırlarına götüren küçük çobanlar hayvanların bakımlarına da özen gösteriyor.


İlkokul öğrencisi Muharrem Yücel, tarlaya gittikten sonra hayvanları yaydıklarını belirterek, "Köyde bazı günler oturuyoruz. Oyun oynuyoruz. Bir haftada 2 gün geliyorum. Tatil günlerinde geliyorum. Büyüyünce makine mühendisi olmak istiyorum" dedi.


Ortaokul öğrencisi Onur Yücel ise hayvanlarla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Hafta sonları çoban gelene kadar hayvanları yayıyoruz. Hafta içi ise okula gidiyoruz. Çoban bulamasak belki biz yayarız ya da babalarımız yayacak. Zevkli bir iş. Zorlanmıyorum. Büyüyünce veteriner olacağım" ifadelerini kullandı.


Küçük Çoban Enes Yücel de çoban gelene kadar hayvanları yaydıklarını söyleyerek, "Akşam saat 6-7’ye kadar yayıyoruz. Benim için zor olmuyor" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
24
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç