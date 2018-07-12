Susamadan su için

Gülşah Altun, sıcak havalarda susamayı beklemeden su tüketilmesi gerektiğini ve dışarıda kalınan her yarım saat için ortalama bir su bardağı fazla su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Gülşah Altun, böbrek ve şeker hastalarını uyarak, yaz aylarında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Uzm. Dr. Altun, sıcak havalarda sıvı alımının önemini vurgulayarak “Yaz aylarında sıcakla beraber vücuttan su atılımı da artacağı için sıvı alımının da artırılması gerekmektedir. Özellikle şeker ve böbrek hastalarının da tuz oranı azaltılmalı, su oranı ise artırılmalıdır. Kadınlarda günlük 1,5 - 2 litre, erkeklerde ortalama 2 - 2,5 litre su tüketilmesine ve bunun tüm güne yayılmasına dikkat edilmelidir. Sıvı alımında gazlı içecekler yerine mineral dengesi olan soda ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Aşırı kahve ve çayın idrar söktürücü etkisi olacağı için sıcak havalarda tüketimi azaltılmalıdır” dedi.

Susamayı beklemeden su tüketilmesi gerektiğini belirten Altun, “Susamayı beklemeden su tüketilmeli ve dışarıda kalınan her yarım saat için ortalama 1 su bardağı fazla su tüketilmelidir. Özellikle şeker hastaları ana ve ara öğüne dikkat etmelidir. Ana ve ara öğünlerde kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşüren glisemik indeksi yüksek yiyecekler ;işlenmiş buğday ürünleri, pirinç, bol şekerli meyveler, gofret, bisküvi yerine glisemik indeksi düşük bakliyatlar, ceviz, fındık, yoğurt gibi gıdaları seçmelidir. Süt ve yoğurt ürünleri elektrolit dengesizliğini önlediği için bolca tüketilmelidir. Kızartma yerine haşlama ya da fırında pişirme tercih edilmelidir. Tuz yerine taze kekik, nane, maydanoz, dere otu gibi yeşillikler tercih edilmelidir. Akşam yemeği saati geç olmamalıdır. Tokluk hissinin algılanması 15-20 dakikayı bulacağı için yiyecekler yavaş ve fazla çiğnenerek tüketilmelidir. Meyveler özellikle yeşil yapraklı sebzeler antioksidan özellik taşıdığı için güneşin zararlı etkilerinden korunmada yardımcı olacaktır. Son olarak da özellikle sıcak havalarda şeker ve böbrek hastalarının kullandıkları ilaçları vaktinde ve düzenli kullanmaya özen göstermeleri gerekmektedir.”dedi.