Suşehri Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi

Halk Eğitim Merkezi salonundaki serginin açılışında konuşan Suşehri Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, el becerilerini geliştirerek ortaya çıkardıkları güzel çalışmalardan dolayı kursiyerleri kutladı.

Halk Eğitimlerde her alanda kursiyerler için kurslar açıldığını kaydeden Uzunoğlu, "Cehaletten mücadele kapsamında okuma kursları açıyoruz. Herkes eğitimden geçsin. Meslek edinsin. Okuma yazma öğrensin. Bu sebeple kurslar açarak kursiyerlerimizin belge almalarını sağlıyoruz. Bu sebeple, Sivas’ın büyük ilçeler bazında kurs açma kapsamında birinci ilçesi Suşehri’dir. Çünkü çok farklı dallarda kurslar açtık. Halkımızın da bu kurslara büyük ilgisi oldu. Bizlerin bundaki tek amacı, Kursiyerlerimizin meslek edinmesidir. Bu nedenle, Kursiyerlerimizin aldıkları belgeler ile kendi işlerini meslek edinerek kendilerinin yapmalarını istiyoruz." dedi.

Suşehri Halk Eğitim Müdürü Hamza Ulusoy ise, Halk Eğitim Müdürlüğünde açılan kurslar hakkında bilgi vererek, "1 Eylül- 14 mayıs tarihi itibariyle kurumumuz tarafından 148 kurs açılmıştır. Toplam kursiyer sayımız 2 bin 699’dur. Okuma yazma seferberliği kapsamında ise 54 okuma yazma kursu açılmış olup, bu kursumuza 619 kursiyer katılmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından, Okuma yazma kursuna katılan kursiyerler arasında İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu tarafından Umre ziyaretine gönderilecek kursiyerler için kura çekilişi yapıldı.