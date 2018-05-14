Suşehri MYO’da mezuniyet töreni

Okul Bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Törende konuşan Okul müdürü Prof.Dr Gülay Ercins, Okulun açıldığı günden bugüne kadar 18.ci mezunlarını vermesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2017-2018 eğitim yılı sonunda 221 öğrencinin mezun olduğunu belirten Ercins, "Bugün 2017-2018 eğitim öğretim yılında 18. dönem mezunlarımızın uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlı olduğunuzun farkındayım. Heyecanınıza ortak olmanın gururunu yaşıyorum. Bin bir güçlükle yetiştirdiğiniz evlatlarınızı bir meslek edinmeleri için bizlere emanet ettiniz. İki yıl önce devir aldığımız emaneti sahiplerine iade etmenin vakti geldi. Biz evlatlarınızı yetiştirirken siz de nice fedakarlıklara katlandınız. hem çocuklarınızı hem de bizi bugüne kadar desteklediniz. Evlatlarınızın sizin ve kendilerini yetiştiren hocalarının emeklerini boşa çıkartmayacaklarına olan inancım tamdır. Bizler evlatlarınıza güveniyoruz sizlerde güvenin. " dedi.

Konuşmanın ardından Okul birincisi olan Emre Ersan ise konuşmasında, 2 yıllık sürenin çok kısa sürede geçtiğini kaydederek, tüm hocalarına teşekkür etti.

Okul derece kütüğüne isminin yazılı olduğu tabelayı asan Ersan’ın temsili diploması ve plaketi Okul Müdürü Ercins tarafından verildi. İkinci olan Selin Erkenez’e diplomasını ve plaketini İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu takdim etti. Okul üçüncüsü Songül Yaba’nın diplomasını ve plaketini ise İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel verdi. Mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından öğrenciler kep attılar. Program müzik eğlencesiyle devam etti.