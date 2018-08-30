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30 Ağustos 2018 13:15

Suşehri’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ıncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Suşehri’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 13:15


Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Suşehri Belediye Başkan Vekili Mustafa İnan çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın ardından konuşan Personel Asteğmen Ali Meşe,"Bugün asil Türk milleti ve onur bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 96’ncı yıl dönümünü milletçe haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu şanlı günün vesilesiyle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını ve vatan toprağının bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, kahramanlıklarıyla destan yaratmış gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.


Daha sonra kaymakamlık makamında yapılan tebriklerin kabulü ile program sona erdi.




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