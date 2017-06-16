Suşehri’nde eğitim toplantısı yapıldı

Suşehri Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında Haziran ayı eğitim toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde mesleki eğitim hamlesi ’Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim’ programı kapsamında yapılan toplantıda ilçe milli eğitim müdürlüğünce açılması planlan kurslar anlatıldı. Toplantıya Milli Eğitim müdürü Lokman Bulut, şube müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Kaymakam Uzunoğlu yaptığı açıklamada 5 ve 11’inci sınıflar arası başlatılan yaz kurslarına müracaat olması durumunda tüm derslerden açılacağı belirterek,"Özellikle müzik, spor ve resim kurslarıyla öğrencilerimizin güzel ve eğlenceli bir tatil geçirmeleri için önlemler alınarak çalışmalar yapılacaktır" dedi.